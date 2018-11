Torraccia, l'Ama non interviene: discariche a cielo aperto e topi in via Nino Tamassia

Emergenza rifiuti al Torraccia, in via Nino Tamassia. Odissea infinita. E a quanto pare impossibile da arginare per l'Ama che, nonostante le continue segnalazioni da parte degli utenti e, evidentemente, a causa dei mancati rapporti da parte dei responsabili di zona che dovrebbero controllare e predisporre servizi speciali, non interenire proprio non ci pensa. Nel tratto tra via Costantino Mortati e via Guido Astuti, intorno ai pochi cassoneti presenti (evidentemente inadeguati visto il gran numero di residenti), si è ormai formata una vera e propria discarica cielo aperto a causa dell'immondizia che i residenti sono ormai costretti ad accatastare intorno ai secchioni sempre stracolmi e rotti. Cert,o un po' gioca anche l'inciviltà di alcune persone che ormai scaricano di tutto, anche reti, materassi e rifiuti ingombranti che dovrebbero essere invece portati nelle isole ecologiche.



Fatto sta che ormai passeggaiare lungo il marciapiede di via Tamassia è impossibile, come testimoniano anche le foto, a ameno che non si è disposti a fare lo slalom tra sacchetti puzzolenti e rifiuti organici sparsi ovunque. L'odore nel quartiere ormai rende l'aria irrespirabile (via tamassia non è l'unica strada del quartiere che versa in condizioni pietose), e il lavoro dell'associazione ecologica di zona, costituita da molti residenti volontari che sono costretti spesso a sopperire all'incapacità dell'Ama, ormai non basta più a risolvere la situazione. E l'invasione dei topi ormai è diffusa, senza contare che a poche decine di metri dalla "discarica" di via Tamassia c'è anche un asilo frequantato da moltissimi bambini. Speriamo che non serva un incidente, un bimbo morso da un topo, per spingere l'Ama a a rendersi conto una volta per tutte della situazione di degrado che si è ormai venuta a creare riportando finalmente un po' di decoro e sicurezza in questo quartiere.

