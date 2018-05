Roma, buche e rifiuti, il Comune sotto assedio: «Tre reclami al minuto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DOSSIER Oltre 351mila segnalazioni in tre mesi: i romani chiamano lo 060606 o inviano messaggi all'Urc (ufficio relazioni con il cittadino) per i rifiuti per strada, il degrado che avanza, gli autobus che non passano, le buche e le voragini (sì, ci sono ancora). Dall'analisi dei dati sulle proteste giunte ai canali di Roma Capitale nei primi novanta giorni del 2018 emerge che ogni minuto ce ne sono tre, la metà legato alla tematica dei rifiuti. PRODUZIONE Ieri anche l'assessore alla Sostenibilità...