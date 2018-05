Rifiuti, Balduina sotto i rifiuti, rivolta contro la Tari: raccolte già 5 mila firme

di Michele Galvani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Cinquemila, che come base di partenza non è poco. È la stima della raccolta firme partita in questi giorni per chiedere la riduzione della tariffa Tari attraverso una diffida ad Ama. Una richiesta collettiva o singola (questo lo sta verificando un pool di avvocati) perché la Balduina è stanca di vivere sommersa dai rifiuti. Cassonetti che puzzano, topi che rovistano, addirittura vermi. Senza contare le montagne di cartoni e la difficoltà nel fare la differenziata, come plastica e cartone. Una situazione che...