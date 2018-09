Roma, Rifiuti, Ama: carabinieri in congedo per multare gli incivili

Carabinieri in congedo per effettuare attività di prevenzione e contrasto del degrado urbano, legato all’abbandono dei rifiuti. E’ il risultato di una convenzione fra l’Ama e l’Arma.



«I carabinieri in congedo saranno degli agenti accertatori, che segnaleranno i conferimenti impropri, spesso abusivi. Poi diventeranno, con dei corsi, dei veri e propri agenti che potranno erogare delle sanzioni laddove si verificassero delle condizioni del tutto difformi dal regolamento», ha annunciato Massimo Bagatti direttore operativo Ama, a margine della conferenza stampa di presentazione della Campagna di Ama e Roma Capitale: «Aiutami nel momento del bisogno», presso Parco di San Sisto.



«Tutti i tipi di rifiuti vengono buttati per terra, fuori dai cassonetti come se nulla fosse. E’ evidente che questa condizione non può essere tollerata. Ne va del rispetto degli altri cittadini», ha aggiunto Bagatti. «Questi carabinieri ci accompagneranno in modo “delicato”. Non sono armati ma ci aiuteranno a cambiare delle abitudini sbagliate che ancora dobbiamo registrare in tante parti della nostra città. È un modo che ci consente di sanzionare e di educare chi compie attività improprie. Facciamo già 80mila controlli l’anno - ha spiegato ancora - e questi nuclei, che potrebbero arrivare a 100/150 carabinieri in congedo, in un territorio di 15 municipi è importante». Bagatti ha, inoltre, chiarito che entreranno in servizio nell’arco di un paio di mesi».

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA