Roma, riciclavano ricambi auto: sgominata banda a Ostia

Sgominata banda specializzata in riciclaggio di pezzi di ricambio auto. I carabinieri di Ostia hanno arrestato tre egiziani per ricettazione. In un terreno di via del Risaro, affittato ad uno della gang, gli stranieri sono stati sorpresi a smontare dei pezzi meccanici da varie vetture, precedentemente rubate e lì parcheggiate. La banda era specializzata nel recupero di pezzi di ricambio usati, che venivano illecitamente reimmessi nel mercato; nell'area, infatti, sono stati rinvenuti altri numerosi componenti meccanici e materiali ferrosi.



I carabinieri stanno accertando la proprietà dei veicoli rubati nonché da chi fossero costituti i canali di ricettazione: negozi di autoricambi, officine compiacenti o solo privati. L'area è stata preventivamente sequestrata in attesa della verifica, con il personale del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, di eventuali contaminazioni che il terreno può aver subito dal contatto con i rifiuti pericolosi, che sono stati trovati depositati a terra, senza l'utilizzo di alcuna accortezza. In viale Gianluigi Bonelli, località di Vitinia, inoltre, i carabinieri di Ostia hanno controllato alla guida di furgone con targa straniera, un cittadino moldavo di 35 anni, il quale, a seguito della perquisizione, è stato trovato in possesso di due bici di notevole valore, nonché di vari pezzi e strumentazione di navigazione di altrettante autovetture di tipo BMW e Mercedes. Le immediate indagini compiute dai militari hanno permesso di appurare che la merce era stata rubata. L'individuo, pertanto, è stato denunciato per il reato di «ricettazione e tutto il materiale, compreso il contante di mille di cui disponeva, è stato sottoposto sotto sequestro.

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:17



