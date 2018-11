Roma, carabiniere lo riconosce: preso ricercato da anni

Doveva scontare 2 anni in carcere per vari reati commessi a Roma nel 2009, ma si aggirava per le vie della periferia romana senza farsi problemi, sicuro di passare inosservato. Ieri pomeriggio, però, l'uomo, un cittadino albanese di 49 anni, è stato riconosciuto e arrestato da un carabiniere della stazione Roma-San Sebastiano, fuori servizio, che lo ha notato camminare a piedi in via Alberto Ascari. Transitando a bordo della sua auto, il militare ha notato l'uomo a piedi e con l'aiuto dei colleghi di pattuglia intervenuti su sua richiesta, lo ha fermato, sicuro che si trattasse del ricercato. Dagli accertamenti eseguiti in banca dati è emerso che il 49enne era effettivamente colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso nel novembre 2017 dalla Corte di Appello di Roma, e che doveva espiare una pena di 2 anni. L'arrestato è stato portato in carcere a Rebibbia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

