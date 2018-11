Lazio, ricerca Uil: ogni giorno 4 denunce per maltrattamenti in famiglia

Nel Lazio oltre quattro denunce al giorno riguardano casi di maltrattamenti in famiglia. Il numero delle donne vittime di violenza fisica e psicologica, all’interno delle mura domestiche, è superiore alla media nazionale. Infatti sono 1.316 le querele presentate nel 2017. In testa alla classifica l’area metropolitana di Roma che, con 982 denunce presentate, ha il 74,6% delle donne maltrattate censite. Anche in questo caso il numero delle vittime è superiore alla media italiana, considerando che si contano nel Lazio circa 4,3 denunce per maltrattamenti ogni 10.000 donne residenti contro il 4,1 della media nazionale. Questi sono alcuni dati elaborati da una ricerca condotta dal sindacato Uil del Lazio e dal Portale Europeo Della Mobilità Professionale (Eures), in merito alle violenze sulle donne commesse da persone appartenenti alla cerchia famigliare, soprattutto mariti, fidanzati ed ex partner.

«Numeri enormi - commenta il segretario generale della Uil Lazio, Alberto Civica - soprattutto se si considera che della maggior parte di queste non si ha notizia. Sono violenze silenziose che accadono all’interno delle abitazioni e spesso si perpetrano per anni prima che la donna abbia il coraggio di denunciare o comunque di allontanarsi da quell’ambiente. Sono molti i freni che impediscono un distacco immediato: la speranza di un cambiamento, una reticenza psicologica dovuta spesso a un senso di vergogna che, purtroppo, colpisce le vittime piuttosto che i carnefici. Ma anche vincoli sociali, economici, soprattutto per le donne che non lavorano o hanno situazioni precarie o part time. Donne che subiscono in silenzio anche per timore di non essere credute o di essere giudicate. Questo perché viviamo - continua Civica - in una società in cui si tende più ad esaminare la condotta della donna che a condannare la violenza dell’uomo. Certamente le proposte e i disegni di legge di questi ultimi mesi non facilitano le cose».



Chiaro riferimento al ddl Pillon, su cui la Uil ha espresso una totale contrarietà. «Si tratta di una normativa - spiega sempre il segretario - che vorrebbe rappresentare un passo avanti nella tutela dei minori e invece arretra di anni, mettendo a rischio il benessere psico-fisico dei bambini. Abbiamo raccolto una serie di testimonianze che non si sono poi tradotte in querele - conclude Civica - tra cui la vicenda di Marina raccolta e raccontata dal sindacato, che non avrebbe potuto avere questo esito se il ddl Pillon fosse stato legge. Questa donna e i suoi bambini avrebbero avuto l’obbligo di incontrare il violento da cui sono fuggiti e di intraprendere un percorso di mediazione obbligatoria per legge. Ma come si può mediare con un carnefice?»

La Uil del Lazio propone la creazione di un tribunale della famiglia che segua in parallelo il percorso giudiziario civile e penale così da non dover obbligare le vittime ad attendere anni prima di un pronunciamento. Inoltre propone a Regione e Comune di riconoscere, nel bando per l’assegnazione di una casa popolare, dieci punti per le donne sole vittima di violenza e quindici per le donne con figli, così da permettere l’immediato ottenimento di un alloggio.

Il sindacato, inoltre, ha annunciato che inaugurerà a Latina un nuovo sportello contro stalking e mobbing. «Ai nostri sportelli si sono rivolte lo scorso anno più di mille donne - commenta la segretaria regionale Uil, Laura Latini - perciò aprire nuovi sportelli significa essere più presenti sul territorio e più vicini quindi alle persone». I promotori della ricerca spiegano che i numeri presentati rappresentano solo una minima parte dei maltrattamenti famigliari, che spesso non vengono denunciati e restano nascosti.

