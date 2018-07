Roma, ricattava musulmana per le foto in bikini: pizzaiolo a processo per violenza sessuale

di Adelaide Pierucci

Ricattava la collega perché viveva all'occidentale. Al mare in bikini, le uscite con chi beve birra anche se astemia, la verginità perduta. Troppa dissolutezza, secondo lui. Un pizzaiolo egiziano aveva architettato un piano diabolico per abusare di una collega, una ventenne algerina, come lui musulmana, colpevole di essere divenuta «troppo italiana» e quindi, secondo lui, «frivola». La ragazza doveva piegarsi alle sue pretese sessuali altrimenti avrebbe fatto recapitare le sue foto in costume ai...