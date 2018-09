Roma, riapre la scuola materna bruciata nella periferia est

La sindaca Virginia Raggi stamane é tornata nella scuola dell'infanzia di via Luciano Conti, nella periferia est di Ponte di Nona, che mesi fa era stata data alle fiamme: «Siamo qui per la terza volta perché la prima abbiamo inaugurato la scuola con le famiglie e i bambini. Abbiamo pianto con loro quando dei vandali l'hanno data alle fiamme creando un disservizio per il territorio. Oggi siamo qui un anno dopo per la sua apertura».



Ha, dunque, precisato: «La parte della materna è stata completamente riaperta, i bambini sono dentro e sono molto contenti, manca solo da ultimare la cucina. Che sarà riconsegnata alla massimo dopo le feste natalizie. È stato un lavoro di squadra fatto insieme alle famiglie e al municipio».



Accanto a lei il presidente del Municipio VI Roberto Romanella: «Tutto sarà pronto entro le ferie le vacanze scolastiche natalizie. Abbiamo avuto qualche problema con la burocrazia ma alla fine i tempi sono stati rispettati».



Soddisfatta anche l'assessore alla Scuola di Roma Laura Baldassarre che ricorda: «I bambini erano stati portati via dalla loro scuola, dopo un fatto molto grave e con questa riapertura siamo riusciti a dare a loro e alla città un messaggio positivo. Con l'aiuto di tutti e con una grande determinazione, anche da fatti negativi possiamo trarre dei percorsi positivi per la città. Questo lo dobbiamo alla città e ai bambini in particolare».

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA