Roma, riapre l'asilo di Ponte di Nona incendiato a ottobre dai vandali

Riapriranno a settembre, con l’inizio dell’anno scolastico 2018–2019, le strutture educative comunali di via Natale Prampolini a Ponte di Nona danneggiate da un incendio nell’ottobre scorso. Ne dà notizia il sindaco di Roma Virginia Raggi su Facebook. L’asilo nido e la scuola d’infanzia situate nel VI Municipio verranno resi di nuovo agibili grazie a uno stanziamento di 217 mila euro, disposto dalla Giunta Capitolina mediante un prelevamento dal Fondo di riserva. Gli istituti furono vandalizzati e incendiati da alcuni sconosciuti pochi giorni dopo l’inaugurazione, penalizzando le famiglie residenti in una zona che ha ancora poche strutture educative. Con l’inizio del nuovo anno scolastico i piccoli studenti, temporaneamente ospitati in altre sedi, potranno invece tornare nelle proprie aule. La regolare ripresa delle attività consentirà la riduzione delle liste d’attesa grazie a 120 nuovi posti disponibili.

Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:15



