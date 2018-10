Riapre Agostino, lo storico pizzaiolo di corso Trieste

Tre mesi fa se ne è andato Agostino lo storico pizzaiolo del quartiere Trieste che per una generazione ha sfamato i ragazzi del liceo Giulio Cesare e della media Settembrini. Venuto a mancare per un malore improvviso, Agostino Sechi per trent’anni è stato una sorta di istituzione del quartiere. Più che una pizzeria al taglio, un punto di riferimento dove i ragazzi del Giulio trovavano consolazione dopo un brutto voto non solo con un pezzo di pizza bianca, ma anche grazie alle parole e ai sorrisi di Agostino e di suo figlio Roberto.



Domenica la storica pizzeria riapre proprio grazie a Roberto. Dietro la serranda non l’ennesimo negozio di cibo per animali o una banca, ma ancora pizza al taglio pienamente Made in Italy. Una tappa imprescindibile per i ragazzi del quartiere. Un luogo dell’anima che a volte funziona meglio e costa meno dell’analista. © RIPRODUZIONE RISERVATA