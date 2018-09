Roma, riaperto il ponte della Scafa: traffico regolare tra Ostia e Fiumicino

Questa mattina alle 7.15 il ponte della Scafa è stato riaperto come previsto in entrambi i sensi di marcia e con un passaggio pedonale. «I veicoli, da Fiumicino verso Ostia, sono defluiti regolarmente e senza intoppi», fa sapere il Comune di Fiumicino. La viabilità in via della Scafa e in via dell'Aeroporto, per il momento, rimane regolata come durante il periodo di chiusura del ponte per una fase di monitoraggio che permetterà all'amministrazione di fare le dovute valutazioni.



«Il ponte è finalmente di nuovo percorribile in entrambi i sensi di marcia - dichiara il sindaco Esterino Montino - Tuttavia permane un restringimento del traffico. In attesa di un ripristino definitivo, separare il traffico di attraversamento da quello locale appare la scelta migliore per chi vive ad Isola Sacra».



«La riapertura è un risultato positivo quello che abbiamo ottenuto oggi - dichiara la presidente del Consiglio comunale Alessandra Vona che questa mattina alle 7.30 è andata a verificare personalmente la situazione - È grazie all'azione politica e amministrativa del Comune di Fiumicino, di concerto con la Regione Lazio, in 30 giorni siamo riusciti a far riaprire il ponte e a fare eseguire i lavori necessari per metterlo in sicurezza». Intanto, già sabato scorso il sindaco Montino aveva smentito le notizie di una ulteriore chiusura totale di un mese del ponte stesso. Con un video pubblicato su Facebook, il sindaco aveva chiarito che «non ci sarà alcuna ulteriore chiusura. Almeno fino a quando non sarà realizzato e sarà operativo il nuovo ponte il cui cantiere fa capo al comune di Roma Capitale».

