Caso Marra, manca un teste: sentenza su Raggi nel 2019

di Michela Allegri

Prima udienza lampo e un intero processo da condurre in tempi rapidi, ma destinati ad allungarsi rispetto a quelli previsti dal Tribunale. Si è aperto ieri il dibattimento a carico della sindaca Virginia Raggi, sul banco degli imputati per falso ideologico in relazione alla nomina di Renato Marra, fratello dell'ex braccio destro della prima cittadina, Raffaele. Il giudice contava di arrivare alla requisitoria finale entro agosto, ma, visto che una teste del pm è in maternità, la sentenza slitterà all'autunno...