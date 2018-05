Regione Lazio, Simeone rientra in Forza Italia: presiederà la commissione Sanità

di Simone Canettieri

Rientra a metà la crisi di Forza Italia in Regione Lazio. Pino Simeone è pronta a far ritorno nel gruppo azzurro, dopo esserne uscito la settimana scorsa con Giuseppe Cangemi, che sembra intenzionato a rimanere nel Misto (in compagnia di Enrico Cavallari, espulso dalla Lega). L'indiscrezione circola da ieri sera nei corridoi della Pisana.



Simeone potrebbe andare a presiedere la commissione Sanità, a Pasquale Ciacciarelli invece dovrebbe andare quella della Cultura. Quando il rebus delle commissioni sarà finalmente sciolto - sono passati più di due mesi dalla vittoria di Nicola Zingaretti - la Regione potrà iniziare a lavorare a pieno regime. Il primo atto urgente da approvare è l'approvazione del bilancio 2018.

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:21



