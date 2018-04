Regione, Zingaretti: «Non c'è una maggioranza, se immobilismo patologico si torna al voto»

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti parla nel suo discorso di insediamento. «Ora si apre una nuova fase, un nuovo ciclo impegnativo e complicato, ma anche di grandissime potenzialità. A me spetta da oggi il compito di ridare a questa Aula un metodo e una possibile agenda condivisa», dice il governatore in Consiglio regionale. Due le novità di questa legislatura sottolineate da Zingaretti: «La conferma del presidente uscente che rappresenta una opportunità per dare respiro alla programmazione», ma soprattutto che «per la prima volta nessun gruppo è legato a una maggioranza predefinita. Non esiste una maggioranza. Sarebbe stupido negarlo o non prenderne atto. Questo scenario rappresenta un fattore di difficoltà per l'esecutivo ma anche una grande sfida per me e per il Consiglio

