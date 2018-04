Regione Lazio, il centrodestra si spacca sulla mozione di sfiducia a Zingaretti

Il documento presentato da Fratelli d'Italia (a firma Righini, Ghera, Colosimo) non riesce a raccogliere nemmeno le dieci sottoscrizioni previste dallo statuto per essere discusso. Sia Forza Italia, sia Stefano Parisi sia i centristi di Noi per l'Italia si sono sfilati. Soprattutto non hanno firmato la mozione i 4 consiglieri della Lega, nonostante la linea netta di Matteo Salvini. Dunque la mozione è tecnicamente irricevibile.LEGGI ANCHE: Regione, Zingaretti: «Non c'è una maggioranza, se immobilismo patologico si torna al voto» Zingaretti, che ha già attivato un canale di dialogo con il M5S di Roberta Lombardi, può dunque tirare l'ennesimo sospiro di sollievo. Nonostante sulla carta, ma nemmeno su quella, non abbia la maggioranza in consiglio regionale.