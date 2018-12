Roma, il presepe napoletano è restaurato dal chirurgo plastico

Un presepe artistico napoletano firmato Ferrigno torna a risplendere grazie all'intervento di un chirurgo plastico.La dottoressa Emilia Migliano dell'Unità di Chirurgia plastica dell'Istituto San Gallicano e presidente dell'Associazione Animo, l'Associazione Nazionale Trapianti d’Organo e Malattie Oncologiche.



L’opera era stata donata nel 2004 grazie a un progetto di Animo sostenuto della Regione Lazio. Il Vescovo Mons. Paolo Ricciardi, Ausiliare di Roma per la Pastorale della Salute, ha benedetto il presepe alla presenza di Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale dell’Ifo Branka Vujovic, Direttore Sanitario e Laura Figorilli Direttore Amministrativo. Coordinatore Francesco Vaia, Direttore Sanitario.



Ora l’opera è protetta da una teca di cristallo donata da una paziente. L’evento è stato accompagnato da un concerto di canti gospel del Coro Virgin Mary Singer.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto e all’iniziativa di oggi – ha detto Francesco Ripa di Meana. - Come il presepe è simbolo mirabile dell’eterna alleanza, la nostra è una alleanza per il bene dei pazienti e dei cittadini. Una alleanza e un contributo affinché il servizio sanitario non perda mai la sua natura pubblica, unica in tutto il mondo insieme a poche altre realtà nazionali. Tantissimi auguri per un Natale di rinascita per l’IFO e per i nostri pazienti

