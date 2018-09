Roma, bimbi uccisi dalla madre a Rebibbia: messa in ricordo

Oggi, alle 16, presso l'Isola Solidale, in Via Ardeatina, 930 verrà celebrata la Santa Messa in ricordo dei due bambini che sono stati uccisi dalla madre nel carcere di Rebibbia. Alla celebrazione è stato invitato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.



L'Isola Solidale, è una struttura nata oltre 50 anni fa a Roma, accoglie i detenuti (grazie alle leggi 266/91, 460/97 e 328/2000) che hanno commesso reati per i quali sono state condannati, che si trovano agli arresti domiciliari, in permesso premio o che, giunti a fine pena, si ritrovano privi di riferimenti familiari e in stato di difficoltà economica.