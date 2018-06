Roma, rave illegale di CasaPound al Villaggio Olimpico: notte di caos e proteste dei residenti

di Valeria Arnaldi

Residenti in protesta al Villaggio Olimpico, dopo il rave di CasaPound, sabato sera, in via degli Olimpionici. Non anticipata da alcuna comunicazione, in una location all’aperto, si è tenuta la decima edizione del raduno annuale Tana delle Tigri, iniziato alle 19 e proseguito fino a tarda notte.Sottotitolo dell’evento, «La paura appartiene alle prede». Numerose le telefonate alle forze dell’ordine per la musica eccessivamente alta e gli schiamazzi.«Non si riusciva a dormire - raccontano al civico 9 di piazzale Cardinal Consalvi che affaccia sulla location - noi viviamo al settimo piano, la musica era fortissima. Abbiamo in casa un anziano e dei bambini, abbiamo passato tutti la notte in bianco». Così anche in via degli Stati Uniti. «Erano tantissimi - commenta un quindicenne in via Olanda - hanno suonato fino all’alba».A illustrare il tenore della serata, la scaletta live. Sul palco, Bronson e gli Zetazeroalfa, noti in particolare per “Cinghiamattanza”, canzone che viene “ballata”, pogando e colpendosi l’un l’altro a cinghiate.