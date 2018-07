Roma, baby-rapinatori incastrati dai social: erano il terrore dei minorenni tra Salario e Trieste

Erano diventati il terrore delle comitive di minorenni che, quando li vedevano arrivare, cambiavano strada. I carabinieri della stazione Roma Salaria hanno arrestato due stranieri, entrambi 21enni, uno originario del Marocco uno di Cuba, residenti a Roma, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma, perché ritenuti colpevoli di numerosi episodi di rapina, lesioni personali aggravate e violenza privata, ai danni di giovani minorenni.



GLI EPISODI

Gli episodi sono avvenuti, quasi tutti, nei pressi di istituti scolastici o nei luoghi abituali di aggregazione dei giovani, dei quartieri Salario-Trieste, nel periodo compreso tra ottobre 2017 e giugno 2018. Le indagini dei militari non si sono limitate all'acquisizione dei filmati delle telecamere della zona o alle indicazioni fotografiche, ma sono state estese anche ai social più utilizzati dai giovani, dove i militari hanno potuto ricavare molte informazioni sui due indagati. I carabinieri, a seguito delle numerose denunce, hanno raccolto indizi e prove schiaccianti a loro carico. A ora i due sono stati ritenuti colpevoli di almeno 3 rapine ai danni di 4 ragazzi minorenni e di un'ulteriore rapina nel corso del quale la vittima è stata presa a pugni in viso.



LE VITTIME

Nelle loro scorribande nei quartieri della Roma «bene», i due colpivano con spregiudicatezza, adocchiavano le vittime e poi decidevano se derubarli di gioielli o farsi consegnare il denaro contante che avevano con loro. Quando agivano, i rapinatori erano soliti anche offendere le vittime alla presenza delle loro comitive. In un caso, uno dei ragazzi che ha cercato di non consegnare il denaro che gli era stato dato dai genitori, è stato preso a schiaffi più volte da entrambii. In un altro caso invece, avvenuto ad aprile del 2018, la vittima è stata presa a pugni al volto, prima in strada e poi in un bar dove aveva cercato riparo, e derubata di una banconota. Al pronto soccorso, i medici gli hanno riscontrato una infrazione composta delle ossa nasali, con 10 giorni di prognosi.

