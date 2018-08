Roma, rapinatore incastrato da un tatuaggio sul collo

Rapinatore incastrato da un tatuaggio. Aveva compiuto, armato di pistola, una rapina in un esercizio commerciale di Anzio, nel giugno scorso, impossessandosi di circa 650 euro: l'uomo è stato “ incastrato ” grazie a un tatuaggio alla base del collo e alla targa dell'auto utilizzata per commettere il colpo.

Le indagini del commissariato di zona avevano permesso di individuare il responsabile e la polizia ha eseguito oggi l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. L'uomo, 36 anni, è stato portato nel carcere di Velletri e proseguono le indagini per individuare il complice che era alla guida della vettura.

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:05



