Roma, rapinarono un ristorante cinese, picchiando e sequestrando i titolari: arrestati due cinesi

Una rapina violenta con sequestro di persona, dalle modalità feroci, messa a segno da cinesi nei confronti di connazionali che gestiscono un ristorante a Torpignattara. Accadde una notte di agosto poco prima dell’orario di chiusura ed oggi i carabinieri della compagnia Casilina dopo una serie d’indagini hanno arrestato due dei responsabili che devono rispondere dei reati di rapina, sequestro di persona ed estorsione. Un colpo legato, secondo gli investigatori, ad giro di denaro di un’attività economica pregressa gestita dalle vittime e dai rapinatori. Quest’ultimi avrebbero deciso di agire con la forza per riavere una somma che si aggira sui 30.000 euro. Quella notte i due cinesi arrestati, insieme ad altri complici ancora da identificare, entrarono nel ristorante e si misero ad un tavolo come fossero clienti. Ad un certo punto il blitz. I banditi chiusero la porta d’ingresso ed iniziarono a picchiare tre cinesi che gestiscono il ristorante. Pretesero i soldi dell’incasso ma erano pochi. Ecco che una vittima fu portata con la forza a casa da dove gli orientali rapinarono contanti e oggetti di valore per circa 22.000 euro. I carabinieri intervennero sollecitati dai medici delle Figlie di San Camillo che stavano curando tre degli ostaggi. Presentavano tagli ed ecchimosi sul corpo frutto di un violento pestaggio. I militari hanno indagato mettendo insieme una serie di tasselli fino ad arrivare ai due criminali orientali autori della violenta rapina. Gli investigatori hanno anche accertato nei giorni successivi al colpo i banditi fecero arrivare minacce di morte alle vittime sempre per ottenere denaro.