Roma, rapinano farmacia e fuggono con 5mila euro: presi “Bonnie e Clyde” della Tiburtina

di Elena Panarella

Sono finiti i manette i “Bonnie e Clyde” della Tiburtina. I carabinieri di Tivoli infatti, hanno arrestato una coppia, di 52 e 47 anni, entrambi italiani e già noti alle forze dell’ordine, per rapina aggravata in concorso.



Ieri pomeriggio, l’uomo è entrato in una farmacia di Villanova di Guidonia e, dopo aver minacciato le dipendenti con una pistola, si è allontanato con il bottino, circa 5mila euro, in una busta di plastica, raggiungendo la complice che era poco distante ad attenderlo in macchina (con il motore acceso), pronta per la fuga. Immediatamente allertati, gli investigatori dell’Arma già impegnati in servizi antirapina, li hanno intercettati, poco dopo, mentre cercavano di disfarsi degli abiti, del casco integrale e della pistola (poi rivelatasi una replica) utilizzati per compiere la rapina.



Le immagini dell’impianto di videoripresa della farmacia, hanno permesso di inchiodare i due responsabili. Le successive indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Tivoli hanno fatto emergere altre rapine commesse dalla coppia in zona Tiburtino, compiute sempre con lo stesso modus operandi. I due si trovano ora in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli, che ha coordinato le indagini.

Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:53



