Roma, rapina ufficio postale armato di coltello e pistola a salve: arrestato

Verso le 13.30, una pattuglia di Carabinieri della Stazione Bravetta, in zona per altro servizio, ha intercettato un rapinatore romano che, armato di pistola, stava uscendo dall’ufficio postale di via Massaciuccoli. Il malvivente era giunto con una moto con targa coperta davanti all’ufficio postale, ha parcheggiato e con casco integrale, armato di coltello e di una pistola, rivelatasi poi a salve, perfetta riproduzione di una semiautomatica, si è diretto alle casse e si è fatto consegnare circa 700 euro. Mentre stava uscendo per fuggire con la moto, ha trovato sulla sua strada i Carabinieri che avevano ricevuto, via radio, l’allarme di rapina in atto, tramite la Centrale Operativa del Comando Provinciale. Hanno intimato al rapinatore di gettare la pistola che ancora impugnava e lo hanno ammanettato. Il bottino è stato recuperato, nessuno si è fatto male. La moto è stata sequestrata e l’uomo si trova ora presso la vicina caserma di viale Eritrea, in attesa di essere trasferito in carcere. Anche la pistola e il coltello sono stati sequestrati.

Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:34



