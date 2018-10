Roma, turista rapinato a piazza della Repubblica davanti a decine di passanti

Hanno aggredito un turista in Piazza della Repubblica rapinandolo del suo cellulare, D.M. ivoriano e S.A. cittadino iracheno, entrambi 26enni, sono stati rintracciati e bloccati ieri dagli Agenti del Commissariato Viminale che li hanno sottoposti a fermo per rapina. Non è la prima volta che i turisti vengono rapinati in quel punto. Negli ultimi mesi è già capitato diverse volte. Una coppia di turisti, questa estate era stata accerchiata da una banda di rapinatori, che sotto la minaccia di un coltello, si era impossessata di uno smartphone e di una collana d’oro. In manette erano finiti tre cittadini algerini di 19, 18 e 29 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine. © RIPRODUZIONE RISERVATA