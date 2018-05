Roma, rapina con le spranghe al minimarket: titolare in fin di vita, due arresti

di Marco De Risi

Ridotto in gravi condizioni a colpi di spranga per una rapina che agli autori ha fruttato 50 euro. E' accaduto nel primo pomeriggio alla stazione Termini. Ad essere bloccati da due carabinieri fuori servizio due egiziani con i vestiti sporchi di sangue. I militari li hanno visti correre lungo via Marsala, si sono insospettiti e li hanno bloccati. Gli stranieri, pochi minuti prima, avevano fatto irruzione in un minimarket su via Giolitti gestita da un bengalese sulla trentina. I rapinatori hanno estratto le spranghe ed hanno intimato al...