Roma, rapinano mini-market armati di un collo di bottiglia rotto

Armati di un collo di bottiglia rotta hanno rapinato un minimarket, arrestati dai carabinieri del Nucleo radiomobile. Due italiani, di 19 anni e 20 anni, erano entrati in un negozio gestito da un cittadino del Bangladesh, in via di Torrevecchia. Con il volto travisato da un cappuccio e sotto la minaccia di un collo di bottiglia rotta si erano fatti consegnare l'incasso, per poi fuggire a piedi.



Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, i carabinieri, dopo una breve battuta in zona, con l'aiuto di altre pattuglie giunte di rinforzo, sono riusciti a rintracciare e arrestare i due malviventi, nelle adiacenze dell'esercizio commerciale. I militari hanno rinvenuto l'intera refurtiva che è stata poi riconsegnata alla vittima. I due sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo © RIPRODUZIONE RISERVATA