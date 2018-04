Roma, paura in farmacia: rapinatore armato di coltello fugge con 1.600 euro

Momenti di paura ieri in una farmacia di largo La Loggia, in zona Portuense. Un uomo armato di coltello è entrato all'interno e ha minacciato i dipendenti facendosi consegnare l'incasso di circa 1600 euro. Poi è scappato in scooter. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Monteverde che indagano sulla vicenda.

Giovedì 12 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:35



