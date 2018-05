Roma, «Mi presti il telefono, mia madre sta male»: poi gli ruba il cellulare e l'accoltella alla testa

di Marco De Risi

Brutta aggressione per rapina avvenuta l’altra notte in centro, su un tratto di Corso Vittorio. Un turista milanese è stato avvicinato da un egiziano di 25 anni che ha finto di essere in difficoltà e gli ha chiesto il cellulare per fare una chiamata alla madre che stava male. L’egiziano ha rapinato il telefonino e il turista ha provato a bloccarlo.Lo straniero ha estratto un coltello con il quale ha preso di striscio la vittima al collo e procurandogli un taglio profondo ad un braccio.I poliziotti di un equipaggio del reparto Prevenzione, che stavano pattugliando il centro per eventuali problemi legati alle tifoserie, sono subito intervenuti arrestando il rapinatore egiziano che è risultato avere numerosi precedenti penali. Un’ambulanza ha trasportato il ferito all’ospedale Santo Spirito.La coltellata al collo poteva essere fatale se fosse stata più precisa: il turista ha una ferita di parecchi centimetri alla base della testa. Il rapinatore è stato portato ieri davanti al giudice di piazzale Clodio. Il togato ha convalidato l’arresto della polizia e ha stabilito il trasferimento in carcere dell’egiziano per i reati di rapina e lesioni.