Violenza a Termini, calci e pugni per una collanina d'oro

Pugni e calci per portargli via una collanina d'oro. La vittima è un 21enne dell'Ecuador selvaggiamente picchiato in via Giolitti, in zona Termini. I carabinieri della Compagnia di Roma piazza Dante hanno arrestato un cittadino colombiano di 24 anni e uno peruviano di 19 con l'accusa di rapina aggravata e lesioni personali in concorso.



Crollato a terra, il cittadino ecuadoriano si è rialzato riuscendo ad attirare l'attenzione dei Carabinieri che, in quel momento, stavano transitando. Grazie alla descrizione dei due rapinatori, i militari sono riusciti a rintracciarli pochi minuti dopo, non distante dal luogo dell'aggressione, hanno tentato di fuggire, disfacendosi anche della refurtiva, ma sono stati raggiunti e bloccati. La vittima dopo l'aggressione è stata soccorsa e medicata presso l'Ospedale Umberto I e dimessa con 8 giorni di prognosi, per contusioni alla spalla, al polso e per una ferita allo zigomo. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:54



