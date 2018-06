Roma, paura sul bus: rapina e ferisce passeggera con una bottiglia di vetro rotta, colpito anche l'autista

Attimi di paura a bordo di un autobus della linea 301 dove un uomo, probabilmente ubriaco o sotto effetto di sostanze stupefacenti, salito all'altezza di via Cassia, ha dato in escandescenze minacciando e ferendo con una bottiglia di vetro rotta in mano un passeggera che aveva appena rapinato e l'autista del mezzo, probabilmente intervenuto per difendere la vittima. Diverse persone che si trovavano a bordo del mezzo e lo stesso autista hanno chiamato il 112.



A quanto si apprende gli agenti sono intervenuti in prossimità dell'ospedale San Pietro. Era stato proprio l'autista del mezzo Atac a mettersi in contatto con le forze dell'ordine e a segnalare passo passo il percorso che avrebbe fatto con il bus in modo da essere raggiunto nel più breve tempo possibile.

L'uomo, un italiano, è stato fermato ed è stato portato presso il Commissariato Flaminio. L'autista del bus e la passeggera sono stati trasportati all'ospedale dove sono stati medicati. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Sull'accaduto indagano gli agenti del Commissariato Aurelio.

Martedì 5 Giugno 2018



