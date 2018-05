Roma, rapinò anziana in casa e le sfondò la testa con un piede di porco, romeno evita ergastolo: 20 anni

di Adelaide Pierucci

Era sbucato da sotto al letto col passamontagna e un piede di porco in mano, ha immobilizzato alle spalle la vittima e, a furia di colpi, le ha sfondato la testa. Liliana Tardiola, 81 anni, era morta nell'aprile 2012 nel salotto di casa, dopo aver risposto alla telefonata di un'amica. Nemmeno il tempo di girarsi e un ladro di nazionalità romena che si era infilato nella sua villetta di Vermicino, dopo una notte di appostamenti in giardino, l'ha ammazzata in una manciata di secondi. Per quella morte orribile Szilard Tibor...