Roma, ramo pericolante: interrotte linee tram a San Lorenzo

Ramo pericolante a San Lorenzo, interrotte le linee del tra. I vigili del fuoco sono intervenuti in via dello Scalo di San Lorenzo per un ramo che rischia di spezzarsi. «Le linee tram 3 e 19 sono interrotte e sostituite da bus nella tratta Porta Maggiore-piazza Galeno», informa Atac su twitter.

Mercoledì 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:11



