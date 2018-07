Roma, «Suo figlio è in carcere»: finta poliziotta estorce 7mila euro a un'anziana per "liberarlo"

Le chiede 7mila euro per liberare il figlio finito in carcere Roma. Con questo stratagemma una donna di 57 anni, con vari precedenti, pensava di truffare un'anziana al quartiere San Lorenzo. Quando, entrata a casa della 84enne a Roma, si è spacciata per poliziotta e l'ha informata dell'arresto del proprio figlio. Poi, con la scusa di dover assumere un avvocato che lo facesse rilasciare, ha chiesto 7mila euro, somma che la donna non aveva in casa.

A quel punto la truffatrice ha detto di essere disposta ad accettare anche oggetti in oro. Nel frattempo giungeva una telefonata a casa dell'anziana e, dall'altra parte l'interlocutore, spacciandosi per avvocato, le confermava l'arresto del figlio dicendole che a breve sarebbe stato condotto in carcere. Quando la vittima ha composto il 112 per avere conferma dell'arresto, dall'altro capo del filo un falso operatore di polizia, con lo stesso timbro di voce del precedente interlocutore, le confermava quanto accaduto.



Convinta ormai a consegnare tutti i suoi averi l'anziana è andata in camera da letto per prendere gli oggetti in oro ma, quando è tornata dalla donna ha visto che questa frettolosamente era uscita di casa, probabilmente disturbata da alcuni rumori provenienti dal piano inferiore. Fuggita dallo stabile, la 57enne è stata bloccata dagli agenti del Reparto volanti, chiamati da un condomino che insospettito, aveva telefonato al 112.



La truffatrice, di origine campana, è stata accompagnata negli uffici di polizia dove è stata arrestata per tentata truffa aggravata in concorso con persona al momento ignota. Proseguono le indagini per il rintraccio dei complici. (

