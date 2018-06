Raggi: «Avanti con la manutenzione per le strade di tutta la città»

«Pochi giorni fa sono iniziati i lavori in diverse strade nel quartiere Monte Mario, nel XIV Municipio. Pian piano stiamo cercando di restituire ai cittadini strade fatte bene». Lo scrive su Fb la sindaca di Roma, Virginia Raggi. «Ci saranno un pò di disagi, le macchine non potranno fermarsi né parcheggiarsi per tutta la durata dei lavori. Ma è un sacrificio di cui penso valga la pena. I cantieri saranno aperti fino al 6 luglio. Tra le strade che verranno rifatte: via Francesco Cherubini, da Piazza N.S.Guadalupe a Maffeo Veggio, via Maffeo Vegio, da via Francesco Cherubini a via Siro Corti, Largo Giannina Milli, via Augusto Conti, da via Giovita Ravizza a via Agostino Dati, via Alessandro Avoli, da via Vincenzo Troya a via Floridiana, via Ascrea, dal civico 4 fino a via Contigliano. Si tratta di interventi che i residenti aspettano da tanti anni. Finalmente ora hanno una risposta concreta. Noi andiamo avanti con la nostra programmazione per la manutenzione stradale in tutta la città».

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:25



