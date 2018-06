Raggi chiama il premier: «Due miliardi per Roma»

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Quando abbiamo sentito il nome di Toninelli qui è partita la ola», raccontano in Campidoglio, col tono festoso di chi sa che da un ipergrillino al timone del ministero dei Trasporti potrebbe arrivare un assist insperato per i malandati mezzi pubblici della Capitale. E lo stesso deve pensare, seicento chilometri più a Nord, la sindaca torinese Chiara Appendino: anche lei prepara, come la collega Virginia Raggi, un dossier da presentare al nuovo esecutivo per battere cassa e rilanciare i trasporti cittadini che...