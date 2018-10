Roma, Raggi: «Da ponte Milvio a corso Vittorio: ecco i nuovi marciapiedi»

Marciapiedi nuovi in piazza di Ponte Milvio, corso Vittorio Emanuele II, via Ferdinando di Savoia, via del Teatro Marcello e piazza Risorgimento . « Si sono conclusi i lavori di manutenzione - annuncia la sindaca raggi su Fb - sono stati ripristinati i cigli in travertino e il manto stradale in alcuni tratti che erano danneggiati e difficilmente accessibili. A piazza Adriana, per esempio, è stato ricostruito l'asfalto e allo stesso tempo sono stati sistemati i marciapiedi. Altri lavori hanno riguardato viale Ugo Ojetti, via Nomentana, via Cassia, via del Mascherino, via Aurelia Antica, Lungotevere della Vittoria, Lungotevere San Paolo e via della Magliana», conclude Raggi. Ultimo aggiornamento: 11:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA