Roma, Raggi: in arrivo tram a viale Marconi, fino a Trastevere

«Costruiamo la Roma del futuro con nuove infrastrutture su ferro per dare ai cittadini più collegamenti e opere. Oggi voglio parlarvi del progetto che abbiamo per viale Marconi. Qui nascerà la futura linea tranviaria, che partirà dalla metro B San Paolo, fino a viale Trastevere. Un piano che si inserisce perfettamente nel quadro di opere su ferro che vogliamo disegnare per la città». Lo scrive su Facebook la sindaca, Virginia Raggi.



«Un collegamento strategico da inserire nel più ampio disegno della grande linea tranviaria che dovrebbe proseguire su via Palmiro Togliatti e con filobus fino a Saxa Rubra - continua Raggi - Ora l’obiettivo è ultimare il progetto di fattibilità dell’opera entro l’anno, così da poter chiedere ulteriori finanziamenti al Ministero delle Infrastrutture e aprire nel più breve tempo possibile la Conferenza dei servizi. Intanto a oggi abbiamo stanziato a bilancio risorse per la progettazione e realizzazione della preferenziale e della ciclabile».

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:22



