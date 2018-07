Incontro Raggi-Di Maio su sviluppo Roma: «Cabina di regia tra ministeri»

Incontro al ministero del Lavoro tra la sindaca Raggi e il vicepremier Luigi Di Maio su Roma. «Ho incontrato il vicepremier Di Maio e abbiamo condiviso l'idea di costituire una cabina di regia interministeriale per lo sviluppo di Roma con tutti i ministeri che saranno interessati. Io direi che questa volta si fa sul serio», ha annunciato la Raggi uscendo dal Ministero del Lavoro.

L'idea condivisa dalla sindaca e dal vicepremier è quella di una cabina di regia allargata che si occuperà dello sviluppo della Capitale anche in termini di strumenti e risorse a disposizione. La cabina di regia in un secondo momento a quanto si apprende sarà allargata anche alle forze produttive e sociali della città. La riunione di stamattina tra Virginia Raggi e Luigi Di Maio, durata oltre un'ora, ha dato ufficialmente il via a questo progetto.

Martedì 10 Luglio 2018



