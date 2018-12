Roma, Raggi: in arrivo altri 24 detenuti volontari del verde

In arrivo altri 24 detenuti vlontari del verde. Lo annuncia la sindaca Raggi su Facebook. «Un detenuto, dopo essere stato opportunamente formato, può partecipare al miglioramento della nostra comunità. L'inserimento lavorativo attraverso progetti di pubblica utilità svolge infatti un ruolo importante per la rieducazione e il reinserimento, contribuendo a trasmettere speranza per la costruzione di una nuova vita fuori dal carcere. In quest'ottica prosegue a pieno ritmo l'iniziativa

Mi riscatto per Roma

. Hanno terminato oggi il percorso di formazione e le esercitazioni di giardinaggio i 24 detenuti, volontari del verde, che si aggiungono a quelli già inseriti nel progetto. Un percorso reso possibile grazie alla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Roma Capitale, Ministero della Giustizia e Dipartimento Amministrazione Penitenziaria».



«I nuovi volontari saranno presto all'opera nei quartieri della Capitale per pulire e manutenere le aree verdi, affiancati dagli operatori del Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambientale - prosegue Raggi - Nei mesi scorsi il precedente gruppo intervenuto a Colle Oppio e a Villa Ada, al Gianicolo e nella pineta di Castel Fusano, lungo la pista ciclabile di Ponte Milvio ed in molte aree verdi del IX Municipio

.

