Raggi: «Atac deve rimanere pubblica». Nuovi servizi per smartphone e app

di Simone Canettieri

«Questo è un altro piccolo passo per il risanamento di Atac, che deve rimanere pubblica». Così la sindaca Virginia Raggi ha presentato i nuovi 1000 parcometri Atac. Il presidente della municipalizzata Paolo Simoni presentando i nuovi prodotti spiega che «il risanamento passa dall'aumento dei ricavi».



Questi i servizi presentati oggi. Il primo si chiama B+: sarà possibile con lo smartphone acquistare fino a 20 biglietti alla volta da spendere sull'intera rete di trasporto (dalla metro C alla ferrovia Roma-Viterbo). La seconda novità riguarda la contacless card per caricare il singolo Bit e i titoli turistici. Il terzo prodotto è un'app che proporrà agli abbonati offerte e sconti per lo shopping. Infine, i parcometri: per 1000 su 2.500 sul territorio di Roma scatterà il pagamento con la carta di credito e la carta elettronica.





Lunedì 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA