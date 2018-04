Roma, la sindaca Raggi: «Da giugno, una domenica al mese 24 chilometri di strade diventeranno ciclopedonali»

Da giugno e per una domenica al mese una rete stradale di Roma lunga ben 24 chilometri sarà interdetta alle auto e resa ciclopedonale. L'iniziativa mutuata dall'esperienza di Città del Messico, dove la sindaca di Roma si è recata di recente per il C40, è stata presentata stamane dalla prima cittadina che ha detto: «Saranno 24 chilometri dedicati interamente ai cittadini che vogliono vivere la città in modo diverso».



Nel circuito denominato

via libera

ci sono strade importanti come Cola di Rienzo, Appia Antica, Fori Imperiali, passando per Colosseo, Prati, Labicana, Tiburtina: una domenica al mese questa rete stradale diventerà off limits per auto e scooter. «Ci sarà un avviso pubblico per operatori e aziende che vogliono arredare questi spazi, promuovere iniziative, fare Street food...- ha spiegato la sindaca Virginia Raggi - La città non sarà né bloccata, né paralizzata in quanto ci saranno 55 incroci aperti al traffico veicolare ma presidiati dalle forze dell'ordine per garantire la continuità del percorso ciclopedonale. In una seconda fase saranno aggiunti altri

rami

per arrivare a 30-33 km, e poi nulla vieta di ampliare ancora sulla base delle richieste dei cittadini».



Per l'assessore alla Mobilità Linda Meleo in questo modo si «garantisce un cambiamento culturale. Io sono sicura che questi spazi, questo percorso ad anello sarà apprezzatissimo dalla cittadinanza». «Via libera a pedoni, bici e utenti deboli», le ha fatto eco il presidente della commissione Trasporti Enrico Stefano. Il circuito in questione, che prevede 1.400 transenne, passerà anche per via di Porta San Sebastiano, via dei Fori Imperiali e Largo Corrado Ricci, via di San Gregorio sul lato Palatino, via di Santa Bibiana e via Giolitti, via XX Settembre con poche eccezioni, piazza Venezia sul lato colonna Traiana, via delle Terme di Caracalla nella sua corsia centrale, via Labicana limitatamente alla sola carreggiata nord lato Colle Oppio, via Manzoni-viale Regina Elena-via Bissolati parzialmente, via G. M. Lancisi, via del Policlinico nella carreggiata lato mura, viale San Paolo del Brasile nel percorso interno a villa Borghese (accessibile solo al tpl).