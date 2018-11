Si finge studentessa, raggira e picchia per rapina ultra ottantenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’aggressione senza scrupoli ad un’anziana sola ed indifesa. Lei è una ragazza dalla carnagione scura, vestita bene e dai modi educati che si aggira nel quartiere Marconi. In questo modo è riuscita a raggirare un’anziana di 84 anni. Nella realtà la giovane si è dimostrata una spietata rapinatrice. Una volta entrata nel palazzo della donna in via Giovanni Aldini, l’ha spinta alle spalle con violenza facendo rovinare nell’androne la vittima ultra ottantenne. Poi, la rapinatrice è fuggita con la borsa dell’anziana che conteneva solo 25 euro.Sul posto è accorsa la polizia e un’ambulanza del 118. Fortunatamente, la brutta caduta non ha provocato gravi conseguenze per l’ottantenne che vive da sola. ”Quella giovane mi ha fermata in strada dicendomi che era amica di miei parenti ed io mi sono fidata. Invece, una volta entrata nel palazzo, mi ha aggredita con tanta violenza”. Gli investigatori non stanno brancolando ne buio. La rapinatrice sarebbe conosciuta agli agenti come una pregiudicata. Non è escluso che per lei, nel giro di poco, scattino le manette.