Radja Nainggolan a Casal Palocco a Roma: tanti fan e gara di selfie

Folla di fan e gara di selfie per Radja Nainggolan, sorpreso in un pomeriggio di relax a Casal Palocco. Il centrocampista giallorosso, in una pausa dagli allenamenti con la Roma, ha fatto una passeggiata nel centro del quartiere residenziale della Capitale. Per lui, un bagno di folla.



«Finalmente realizzo un sogno, quello di incontrarlo», dice un giovane mentre alla Terrazze si scatta una foto con "Ninja", il suo idolo.



A Casal Palocco, il quartiere verde disteso tra Roma e il mare, Nainggolan è una star del quartiere dove vive. «Non dice mai no a chi gli chiede una foto o una stretta di mano - dice una commerciante - qui è di casa, in tutti i sensi. E poi i residenti di Casal Palocco sono abituati a vedere in strada vip e calciatori».



Una zona, quella di Casal Palocco, che oltre al verde della fitta e ben curata vegetazione si caratterizza da sempre con i colori giallo e rosso. Sono quasi una decina, infatti, i calciatori che hanno scelto di vivere nel comprensorio tra Palocco, l'Axa e l'Infernetto. Attuali ed ex giocatori della Roma, come Michael Sheehan Bradley, Leandro Castan, Benatia, Burdisso, Pjanic, Gervinho e Perrotta. Casal Palocco fu scelto anche dall'ex allenatore giallorosso, Rudy Garcia.

