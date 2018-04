Race for the Cure, Carolina Crescentini protagonista dello spot diretto da Francesca Archibugi

Carolina Crescentini è una delle protagoniste del nuovo spot Race for the Cure, scritto e diretto da Francesca Archibugi e prodotto da Cattleya. Lo spot racconta l'impegno e la passione dei volontari Komen Italia nell'organizzazione della Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Interpretato da Carolina Crescentini, Pamela Villoresi, Annalisa Arena, Stefano Scandaletti, Ariella Vaselli, Magdalen Baroi, Ornella La Noce, Rosa Giampaolo, Marcella Toti, Giulia Gallo, Francesco Tedesco, il video vede alcune volontarie fare volantinaggio confrontandosi con tutte le diverse reazioni dei condomini. A Roma Race for the Cure sarà al Circo Massimo dal 17 al 20 maggio 2018.

Spot Komen Italia per Race for the Cure 2018 from Susan G. Komen Italia on Vimeo.