Roma, Ama: potenziata raccolta rifiuti in Centro e nelle vie dello shopping

Intensificata la raccolta di rifiuti nelle piazze del centro (Spagna, Navona, Pantheon, Trevi, Popolo, Venezia, Campidoglio, Colosseo) e in oltre 60 vie vicine in occasione del Natale. Stesse misure anche in 35 aree dello shopping. Questo il piano predisposto dall'Ama con l'assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale che durerà fino al termine delle feste.



Sono scattati oggi i presidi rafforzati nelle piazze e vie storiche (tra cui via Frattina, via del Babuino, via del Corso, via del Lavatore, via della Minerva, via dei Fori Imperiali). Su queste aree particolarmente frequentate da romani e turisti nel periodo natalizio, vengono potenziate fino all'Epifania le operazioni di pulizia dei marciapiedi, dei bordi stradali, oltre alla vuotatura a ciclo continuo dei cestini gettacarte. Questo sforzo supplementare messo in campo da Ama andrà ad affiancarsi ai normali servizi di spazzamento e lavaggio meccanizzato già effettuati quotidianamente. Focus specifico sull'area di piazza Navona, che ospita il tradizionale mercatino natalizio. Sono infatti assicurate e potenziate, attraverso passaggi ripetuti quotidiani, le attività di pulizia manuale e meccanizzata. Previsti anche doppi passaggi giornalieri dedicati per la raccolta di rifiuti differenziati e indifferenziati.



Gli interventi riguardano anche le strade limitrofe alla piazza (piazza delle Cinque Lune, via di Pasquino, via della Cuccagna, via Agonale, via dè Canestrari, via dè Loresi, via di S. Agnese in Agone). Per tutto il periodo delle festività, Ama provvederà a intensificare le operazioni di raccolta dei rifiuti, in particolare imballaggi in carta e cartone lungo oltre 35 aree dello shopping cittadino, tra cui Cola di Rienzo, Marconi, Europa, Nazionale, Appia Nuova/Re di Roma, Tuscolana/Cinecittà, Corso Italia/p.zza Fiume, Vigna Stelluti, Aurelia/Irnerio/Baldo degli Ubaldi. Le operazioni di raccolta si svolgono tutti i giorni, comprese le domeniche e i festivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA