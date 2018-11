Roma, sciopero dipendenti Ama: a rischio lunedì la raccolta dei rifiuti

Sciopero dipendenti Ama, lunedì a rischio la raccolta dei rifiuti. Il 5 novembre si terrà infatti a Roma uno sciopero proclamato da Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel in Ama, la municipalizzata dei rifiuti, per l'intera giornata. L'astensione dal lavoro, promossa per protestare contro la mancata approvazione del bilancio Ama da parte del Campidoglio, interesserà la raccolta dell'immondizia in città che potrà subire dei contraccolpi.



Per la stessa giornata i tre sindacati insieme ai lavoratori in protesta saranno in sit-in dalle 10 alle 12 in piazza Madonna di Loreto, vicino piazza Venezia. «I giochi politici sul bilancio mettono a rischio la stabilità economica dell'azienda e impediscono un rilancio oggi più che mai necessario - spiega un volantino sindacale -. Il 5 novembre sciopero per difendere il patrimonio dei romani, il futuro di un'azienda pubblica strategica, il salario e la qualità del lavoro».

Ama ha fatto sapere nei giorni scorsi di aver «attivato le procedure tese ad assicurare durante lo sciopero i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili» e chiesto, «per ridurre al minimo i disagi, la collaborazione di tutti i cittadini».

