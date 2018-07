Rifiuti, Raggi: «Raccolta porta a porta anche nel VI Municipio»

«Anche nel VI Municipio è arrivata la nuova raccolta differenziata “ porta a porta ” , con calendari semplificati di raccolta e contenitori personalizzati dotati di etichetta elettronica. Ad iniziare questa settimana saranno 10mila cittadini di Fontana Candida. Per comprendere lo sforzo che si sta facendo, si pensi che le prime raccolte differenziate porta a porta sono state avviate a Roma tra il 2007 e il 2008 nei quartieri Colli Aniene, Decima e Massimina. In due anni furono raggiunti circa 30mila abitanti. Noi, con i ritmi che stiamo tenendo, raggiungeremo, solo nei municipi VI e X, circa 72mila abitanti entro la fine dell'estate e oltre 500mila abitanti entro la fine dell'anno » . Così su facebook la sindaca Virginia Raggi. « È uno sforzo necessario per dare alla nostra città risposte definitive in termini di efficienza e di riduzione degli scarti indifferenziati che oggi vengono trattati nei TMB di Salario e Rocca Cencia. Aumentare la differenziata e ridurre l'indifferenziato è l'unico modo che abbiamo per non aprire nuove discariche e chiudere progressivamente gli inceneritori».

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:27



