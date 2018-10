Quadraro: arrestato spacciatore di Yaba, la «droga della pazzia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La droga arriva dal Sud-Est asiatico ed è veramente letale. La Yaba, comunemente chiamata «droga della pazzia» o «droga di Hitler» purtroppo, si sta diffondendo anche a Roma, dove i carabinieri da tempo effettuano ciclicamente blitz per cercare di scardinare la rete di spaccio in città. Nel corso dei controlli, sabato i militari al Quadraro hanno arrestato un cittadino del Bangladesh, di 38 anni, senza fissa dimora e già noto ai militari: l'uomo è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di alcune pasticche di Yaba ed alcuni grammi di hashish. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la droga rinvenuta sequestrata. Portato in caserma, è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo. Sempre al Quadraro, due fratelli romani di 34 e 29 anni, nullafacenti e con precedenti, sono stati invece denunciati per detenzione di sostanza stupefacente. I due sono stati trovati in possesso di due piante di marijuana e di alcuni grammi di hashish.