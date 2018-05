Roma, inaugurato l’Ufficio Difesa dello Stato del Qatar

Inaugurato a Roma l’Ufficio Difesa dello Stato del Qatar.

Questa cerimonia è un momento significativo che sottolinea la crescente amicizia dei nostri paesi e dà ancora più slancio al già eccezionale livello di cooperazione nel campo della Difesa

. Con queste parole il Generale Claudio Graziano, Capo di Stato Maggiore della Difesa, ha dato seguito al taglio del nastro dell’Ufficio Difesa dello Stato del Qatar in Italia. Inaugurazione che ha accolto gli Ambasciatori di Qatar, Kuwait e Lega degli Stati Arabi, oltre ai Capi di Stato Maggiore di Marina, Aeronautica, Esercito, Arma dei Carabinieri e Comando Interforze per le operazioni delle Forze Speciali. Presente anche l’Addetto alla Difesa della Repubblica Federale di Somalia in Italia.

L’Ufficio Difesa dello Stato del Qatar è il terzo in Europa e segue in ordine temporale i già attivi uffici di Francia e Gran Bretagna. Nuclei che vanno ad aggiungersi a quelli presenti nei paesi africani, in quelli asiatici e in USA. Tra gli ospiti il Capo di Stato Maggiore della Difesa dell’Italia, Claudio Graziano, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Qatar, Ghanim Bin Shaeen Al-Ghanim, il Capo di Stato Maggiore della Marina, Valter Girardelli.



E ancora il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Enzo Vecciarelli, il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gaetano Antonio Maruccia, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Salvatore Farina, il Comandante Interforze per le operazioni delle Forze Speciali, Nicola Zanelli, l'Ambasciatore dello stato del Qatar Abdulaziz Bin Ahmed AL MALKI AL JEHANI, l'Ambasciatore della Lega degli Stati Arabi in Italia, Mubarak Bin Rashed al Buaainan, l' Ambasciatore dello stato del Kwait, Sheikh Ali Khaled Al Jaber Al Sabah, l'Addetto alla Difesa della Repubblica Federale di Somalia in Italia, Scech Aues Maò’mahad e l'Ambasciatore del Sultanato dell’Oman in Italia, Ahmed Salem Mohammed Baomar.